Martedì 30 dicembre a Maracalagonis a partire dalle ore 16,30, si parte da Piazza Chiesa con la banda musicale Santo Stefano fra le strade del paese dove sono previsti otto punti di ristoro. Prevista anche la partecièazione dell'associazione " Ballu Tundu", di Maria Chiara Farci e Orlando Mascia con tutte le associazioni del paese, balli tradizionali, cori, tamburi e tanto, tanto da mangiare e da bere. Si brinderà tutti insieme: cittadini, amministratori, volontari, associazioni, nessuno escluso. In tutto nell'ambito delle manifestazioni di chiusura dell'anno per dare anche i saluti al 2026.

