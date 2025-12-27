Sinnai ha perso uno dei suoi nonnini ultracentenari, Alfonso Atzeri. Grande il cordoglio in paese dove il nonnino era conosciuto e stimato.

Una vita, quella del nonnino, all'insegna del lavoro e dell'amore per la famiglia. Stamattina nella chiesa di Santa Barbara si sono svolti i funerali. I cento anni, il nonnino li aveva festeggiati a febbraio del 2024, alla presenza di tutti i familiari compresi nipoti e pronipoti.

Nell'occasione aveva ricevuto anche la visita della sindaca Barbara Pusceddu.

© Riproduzione riservata