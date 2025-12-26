il confronto
26 dicembre 2025 alle 18:06
Burcei, lunedì a mezzogiorno la riunione del Consiglio comunaleAll’ordine del giorno, l'approvazione dell'imposta dell'Imu con la conferma per il 2026 delle attuali tariffe
Il Consiglio Comunale di Burcei è convocato per il 29 dicembre alle ore 12.
All’ordine del giorno, l'approvazione dell'imposta dell'Imu con la conferma per il 2026 delle attuali tariffe, la versione periodica della Partecipazioni pubbliche e la ratifica della delibera della Giunta comunale del 16 dicembre scorso su una variazione al bilancio di previsione 2025/2027.
