Maracalagonis, il Comune coinvolge i cittadini sul PucL’obiettivo è raccogliere idee, osservazioni e proposte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2025, il Comune di Maracalagonis ha avviato un percorso di partecipazione per coinvolgere i cittadini nella predisposizione del Piano Urbanistico Comunale.
L’obiettivo è raccogliere idee, osservazioni e proposte attraverso diverse modalità di partecipazione: questionari online;·raccolta di proposte e consultazioni pubbliche.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare compilando un questionario dedicato, disponibile sul sito internet del Comune oppure in formato cartaceo presso l’Ufficio Tecnico. Cittadini, tecnici e chiunque abbia un interesse generale possono inoltre inviare proposte attraverso i canali istituzionali del Comune Questionari e proposte devono essere presentati entro il 18 gennaio 2026.