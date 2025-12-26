Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2025, il Comune di Maracalagonis ha avviato un percorso di partecipazione per coinvolgere i cittadini nella predisposizione del Piano Urbanistico Comunale.

L’obiettivo è raccogliere idee, osservazioni e proposte attraverso diverse modalità di partecipazione: questionari online;·raccolta di proposte e consultazioni pubbliche.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare compilando un questionario dedicato, disponibile sul sito internet del Comune oppure in formato cartaceo presso l’Ufficio Tecnico. Cittadini, tecnici e chiunque abbia un interesse generale possono inoltre inviare proposte attraverso i canali istituzionali del Comune Questionari e proposte devono essere presentati entro il 18 gennaio 2026.

