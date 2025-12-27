Costa Rei, via ai lavori nel camping comunale Le Dune: «Apriremo nel 2026»Chiuso dal 2021, punta a riaprire a maggio dopo i lavori di riqualificazione
Via ai lavori di riqualificazione del camping comunale Le Dune di Costa Rei, chiuso dal 2021 (e dunque in stato di abbandono). Ad effettuarli la società che si è aggiudicata il bando del Comune di Muravera per la gestione della struttura per i prossimi 16 anni, e cioè la Starfive srl.
La società fa capo ad Antonello Carta, uno dei più affermati imprenditori turistici di Costa Rei e già proprietario del villaggio chi si trova proprio di fianco al campeggio (Eos Village). La consegna delle chiavi è avvenuta poco prima di Natale.
Numerosi gli interventi da fare. Solo alcuni saranno a carico del Comune (che ha ottenuto un contributo dalla Regione per il ripristino dei danni subiti dal campeggiò durante l’incendio del 2023). L’obiettivo della Starfive è l’apertura del campeggio già dal prossimo mese di maggio.