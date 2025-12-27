Via ai lavori di riqualificazione del camping comunale Le Dune di Costa Rei, chiuso dal 2021 (e dunque in stato di abbandono). Ad effettuarli la società che si è aggiudicata il bando del Comune di Muravera per la gestione della struttura per i prossimi 16 anni, e cioè la Starfive srl.

La società fa capo ad Antonello Carta, uno dei più affermati imprenditori turistici di Costa Rei e già proprietario del villaggio chi si trova proprio di fianco al campeggio (Eos Village). La consegna delle chiavi è avvenuta poco prima di Natale.

Numerosi gli interventi da fare. Solo alcuni saranno a carico del Comune (che ha ottenuto un contributo dalla Regione per il ripristino dei danni subiti dal campeggiò durante l’incendio del 2023). L’obiettivo della Starfive è l’apertura del campeggio già dal prossimo mese di maggio.

© Riproduzione riservata