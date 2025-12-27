Tutta colpa di un fulmine che ha mandato in blocco gli impianti. Questa sarebbe la causa dei miasmi che si sono diffusi nell’aria di Sarroch durante la notte, stando almeno alla versione ufficiale diffusa dalla Sarlux.

A denunciare l’ennesimo episodio di possibile inquinamento è ancora una volta il Comitato Civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch, che ha puntato anche una telecamera fissa sulle torce della Saras: durante le riprese nelle ore di maltempo, in effetti, si vede il fulmine subito dopo il quale si è sollevato un bagliore arancione. Ma le torce, considerate responsabili delle emissioni, sembravano già essere in attività.

«Nella serata di ieri, a partire dalle ore 22:15, si è verificato a Sarroch un evento industriale anomalo nel polo industriale, chiaramente visibile anche a grande distanza e accompagnato da forti miasmi percepiti nel centro abitato», segnalano dal comitato. L’evento «si è sviluppato in concomitanza con una forte perturbazione atmosferica e con l’attivazione dei sistemi di emergenza (torce), protrattasi per oltre due ore. Ciò che desta la massima preoccupazione è un fatto oggettivo e incontestabile», prosegue la segnalazione: «Non è stato attivato alcun segnale acustico di allarme (sirene) e non è stato diffuso alcun avviso o comunicazione ufficiale alla popolazione. I cittadini hanno quindi respirato forti miasmi e successivamente chiari sentori di gas, senza sapere cosa stesse accadendo, senza indicazioni comportamentali e senza alcuna informazione istituzionale».

Informazione che è arrivata solo molte ore dopo: «Nella notte un violento temporale con folgorazioni ha provocato una interruzione dell’alimentazione elettrica alla raffineria. Il blackout subito», affermano dalla Sarlux, «ha determinato la disposizione in sicurezza degli impianti con la conseguente attivazione immediata e controllata del sistema di sicurezza delle torce, come previsto dalle procedure operative. Il personale è attualmente impegnato nelle operazioni di riavviamento degli impianti, che stanno procedendo in condizioni di piena sicurezza».

