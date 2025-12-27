l’iniziativa
San Vito, domenica appuntamento in Piazza con i Giochi in legnoPensati per tutte le fasce d’età: bambini, ragazzi, genitori e nonni
Domenica 28 dicembre in piazza Santa Maria, a San Vito, l'amministrazione comunale organizza dalle ore 15 "Grandi Giochi in Legno - Gle”.
Si tratta di giochi 𝐝𝐢 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐒𝐚𝐫𝐝𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐬𝐜𝐞 𝐝’𝐞𝐭𝐚̀: 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢, 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢, 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐧𝐨𝐧𝐧𝐢. Per questo, la partecipazione ai giochi è libera. Grande l'interesse attorno a queto evento.
