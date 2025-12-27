Cagliari, inaspettata chiusura rock al Jazzino con Tunno e gli AlligatoriIl cantautore isolano in concerto con la band di supporto, The Evergreenz in apertura
Un volto noto della scena indipendente sarda di nuovo a casa, per portare l'energia del rock tra le mura di un jazz club: domenica alle 21:45 il Jazzino di Cagliari, in via Carloforte 74, saluterà questo 2025 con un inaspettato concerto rock, ospiti l'indie rock dai sapori folk ed elettronici di Tunno & gli Alligatori e il punk rock emozionale di The Evergreenz.
Il cantautore e chitarrista Tunno, all'anagrafe Bruno Melis, ha militato per diversi anni in numerose formazioni isolane, tra cui My Big Fat Friend, TNT, Hlappia Nutrie e soprattutto Castagna, quest'ultima pioniera della scena emo nel territorio. Da tempo Tunno si è però trasferito a Vienna, dove tutt'oggi risiede e continua a curare la propria carriera solista, nella quale riceve un immancabile supporto proprio da gli Alligatori: una formazione di diversi paesi e lingue, unitasi proprio grazie alle esperienze personali e artistiche di Tunno. Insieme hanno lavorato anche all'ultimo disco, "Ausland" (2024).
Tunno e i suoi alligatori saranno però preceduti da The Evergreenz, power trio cagliaritano nato nel lontano 2005 e da sempre legato a sonorità tipiche di punk rock e alternative rock anni Novanta, raccolte nell'extended-play "Untied Tunes", pubblicato nel 2012.