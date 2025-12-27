Il maltempo ferma gli eventi natalizi in programma a Gesico. Oggi, sabato 27 dicembre, nel piccolo centro della Trexenta si sarebbero dovuti tenere una serie di appuntamenti e spettacoli promossi dalla Pro Loco nell’ambito della rassegna “Il villaggio di Natale”. Pioggia e vento, con le previsioni per le prossime ore che non sono delle migliori, hanno costretto gli organizzatori a rinviare gli appuntamenti in programma.

«Ci dispiace tantissimo soprattutto per i bambini che ovviamente resteranno delusi - dice il presidente Pro Loco Carlo Carta -, ma recupereremo al più presto proponendo uno spettacolo ancora più bello».

Probabilmente il villaggio di Natale - in programma lo spettacolo di Elena Cicu - verrà trasformato in qualcos’altro, in una manifetsazione adatta anche al periodo successivo alle feste natalizie.

Il maltempo non ferma invece i partecipanti al gioco “Trova il presepe”, ideato sempre dalla Pro loco.

Sulle pendici del Monte San Mauro è stato nascosto un presepe, ai partecipanti al gioco il compito di scoprire dove si trova.

I primi giocatori abili e fortunati che riusciranno a individuare il presepe misterioso dovranno semplicemente fare un selfie e pubblicare l’immagine cercando di non far capire la posizione, in modo che il gioco possa continuare. I primi classificati riceveranno in premio buoni pizza e altri doni. Le ricerche andranno avanti sino a sabato 3 gennaio.

