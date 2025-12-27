Sono scivolati in un dirupo profondo circa 40 metri i due cani da caccia soccorsi oggi in un’area impervia della località Corongiu Arrubiu, nel territorio del comune di Villassalto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, con il supporto degli specialisti Saf, gruppo Speleo alpino fluviale della centrale operativa del Comando di Cagliari. Dopo aver localizzato il punto indicato nella richiesta di soccorso, i soccorritori si sono calati nel dirupo, riuscendo a raggiungere e recuperare gli animali.

Le operazioni sono durate a lungo, rese particolarmente complesse dalle difficoltà di accesso all’area e dalle condizioni meteo avverse. Una volta riportati in superficie, i cani sono stati trasferiti in una zona sicura e affidati al proprietario. Entrambi, fortunatamente, sono risultati in buone condizioni.

