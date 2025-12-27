Un'altra giornata di inutili ricerche a Burcei nel tentativo di ritrovare Cristian Carta, scomparso la notte del 23 dicembre dalla sua abitazione. Le segnalazioni non mancano. Il trentasettenne sarebbe stato notato a Burcei e anche ad Assemini alla stessa ora: una voce insomma inattendibile con le forze dell'ordine che seguono ogni pista senza trascurare alcuna ipotesi. Grande la mobilitazione a Burcei: stanno ancora operando carabinieri, forestali, volontari che si muovono col coordinamento della prefettura di Cagliari. Mobilitato anche il Comune e lo stesso sindaco Simone Monni, con la sala consiliare messa a disposizione delle forze dell'ordine che partecipano alle ricerche.

La notte che è scomparso, fra martedì e mercoledì, a Burcei pioveva a dirotto e faceva molto freddo. Cristian Carta si sarebbe allontanato di casa senza indossare neppure un impermeabile per ripararsi dall'acqua e dal freddo. Finora sono stati setacciati tutti i sentieri del territorio comunale.

Le ricerche sono state già estese anche nelle zone più interne. Senza trascurare le voci che arrivano da Cagliari e hinterland. Segnalazioni che purtroppo finora sono risultate infondate. «C'è una grande mobilitazione», ha detto oggi il sindaco Simone Monni, «ovviamente la preoccupazione cresce col passare dei giorni. Con le Istituzioni, cresce la collaborazione dei volontari, dell'intero paese nella speranza che Cristian abbia trovato rifugio da qualche parte. È l'augurio di tutti. Ringrazio tutti quanti sono impegnati nelle ricerche».

