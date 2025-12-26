I carabinieri in servizio con la grande uniforme saranno nuovamente in servizio fra le strade di Villasimius il 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno.

Il primo appuntamento a inizio di questa settimana con i militari con la divisa storica ha accolto grandissima attenzione in paese e dei turisti arrivati per le feste di fine anno.

Il sindaco di Villasimius Luca Dessì ha inviato un ringraziamento particolare al Generale di brigata Luigi Grasso comandante del Comando provinciale carabinieri di Cagliari, al Comandante della Compagnia di San Vito, Capitano Pasquale Striano e al Comandante della stazione dei Carabinieri luogotenente Sandro Sirigu per l'iniziativa intrapresa.

I ringraziamenti sono arrivati anche dal sindaco di San Vito, Marco Siddi: il sei gennaio i militari con la grande uniforme faranno nuovamente capolino a San Vito dopo il servizio prestato mercoledì scorso.

© Riproduzione riservata