Aziende agricole quasi isolate a San Vito a causa delle incessanti piogge dell’ultimo mese che hanno rovinato le strade extraurbane e, soprattutto, quelle rurali. E poi alberi caduti lungo la ex 125 in prossimità di San Priamo e altri tuttora pericolanti.

Una situazione che ha portato il Comune di San Vito a dichiarare lo stato di calamità naturale “proprio perché emerge – viene riportato nella delibera della Giunta presieduta dal sindaco Marco Antonio Siddi - che vi siano criticità e danni materiali subiti dalle attività produttive, dalle colture agricole e dalle aziende locali”. Danni tali “da rendere urgenti ed indifferibili provvedimenti di natura economica e finanziaria a sostegno delle imprese colpite”. La quantificazione complessiva dei danni è in fase di accertamento: i tecnici degli uffici in questi giorni sono impegnati nelle operazioni di verifica.

Sono sempre più numerose, nel frattempo, le segnalazioni da parte dei titolari delle aziende agricole che lamentano l’impossibilità di percorrere le stradine che consentono, appunto, di raggiungere le loro proprietà. Sono ancora senza risposta, invece, gli appelli dei cittadini e degli amministratori per la messa in sicurezza di un breve tratto della ex 125 tra San Priamo e la nuova 125: le radici dei pini hanno dissestato completamente l’asfalto. Tante, insomma, le situazioni di pericolo.

