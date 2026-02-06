Auto distrutta dalle fiamme questa mattina nelle campagne di Assemini.

Intorno alle 5 sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, ma all’arrivo dei pompieri il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio raggiungesse la vegetazione circostante.

Non risultano persone coinvolte, in corso accertamenti per determinare le cause del rogo.

(Unioneonline)

