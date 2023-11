Addetto alle attività di cucina, cuoco, pizzaiolo, sommelier, consulente di immagine, carpentiere, tecnico responsabile di interventi edili, operatore forestale, operatore funebre, parrucchiere, estetista, elettricista e addetto agli interventi agronomici: sono solo alcuni degli oltre venti corsi di formazione professionale pronti a partire a Senorbì su iniziativa dell’agenzia formativa Promoform.

Si tratta di percorsi gratuiti di formazione rivolti ai disoccupati (dai 18 anni all’età pensionabile) che intendono imparare o specializzarsi in un mestiere, ottenendo una qualifica spendibile nel mercato del lavoro in tutta Europa. E non a caso i corsi, presentati davanti a un folto pubblico nel teatro comunale di Senorbì, sono finanziati da fondi dell’Unione Europea e della Regione Sardegna.

L’ente di formazione Promoform sta attivando la sua nuova sede a Senorbì, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alla crisi occupazionale che colpisce soprattutto i centri dell’interno, tenendo conto dell’importanza che riveste la specializzazione e la riqualificazione professionale in un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione. A dimostrazione dell’importanza strategica dell’iniziativa, alla conferenza di presentazione al pubblico hanno partecipato diversi amministratori locali: il sindaco di Selegas Alessio Piras, la sindaca di Guasila e presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta Paola Casula, il sindaco di Barrali e consigliere regionale Fausto Piga, il sindaco di Pimentel Damiano Aresu, la sindaca di Ortacesus Maria Carmela Lecca e il vicesindaco di Mandas Umberto Deidda.

Verranno proposti percorsi di apprendimento efficaci, mirati all’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche nei vari settori di intervento: dall’edilizia, ai servizi turistici, passando per la ristorazione, l’agricoltura, il benessere a la cura alla persona.

