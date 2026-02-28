Seconda categoria, successo del Kalagonis nel derby col Sinnai: 6-1Il trionfo della squadra locale nell’anticipo di girone A
Travolgente successo del Kalagonis nel derby col Sinnai nell'anticipo del girone A della Seconda categoria: 6-1 il risultato finale al termine di una gara dominata dalla squadra locale. Le reti: 15’ Mura, 20’ Manca, 51’ Tuveri, 60’ Meirani, 69’ Maccioni (autorete), 72’ Porru, 78’ Y. Rais.
Il Kalagonis ha giocato con Vacca, Etzi, Arzu (77’ Olla), Perra (51’ Piccioni), Spanu, Tuveri, Meirani, Denotti (67’ Porru), Mauro Melis, Mura (47’ Sanna), Manca (71’ Corona).
Il Sinnai, con Cocco, Marco Melis (76’ Spalndesci), Carta, Pinna, Gambino (59’ Y. Rais), Maccioni, Pisanu, Monteverde, Palmas, Caria (46’ Mascia), Filia, Elouahdi.
Arbitro: Polverari di Cagliari.