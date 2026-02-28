Travolgente successo del Kalagonis nel derby col Sinnai nell'anticipo del girone A della Seconda categoria: 6-1 il risultato finale al termine di una gara dominata dalla squadra locale. Le reti: 15’ Mura, 20’ Manca, 51’ Tuveri, 60’ Meirani, 69’  Maccioni (autorete), 72’ Porru, 78’ Y. Rais.

Il Kalagonis ha giocato con Vacca, Etzi, Arzu (77’ Olla), Perra (51’ Piccioni), Spanu, Tuveri, Meirani, Denotti (67’ Porru), Mauro Melis, Mura (47’ Sanna), Manca (71’ Corona).

Il Sinnai, con Cocco, Marco Melis (76’ Spalndesci), Carta, Pinna, Gambino (59’ Y. Rais), Maccioni, Pisanu, Monteverde, Palmas, Caria (46’ Mascia), Filia, Elouahdi.

Arbitro: Polverari di Cagliari.

© Riproduzione riservata