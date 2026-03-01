Un rito che affonda le radici nel tempo. Il Carnevale sinnaese, propone per questo pomeriggio, dalle ore 15, l'appuntamento con “Is Cerbus”, la "Caccia al cervo" fra le strade del paese. Protagonisti saranno i componenti dell’associazione "Is cerbus" con oltre cento soci, con ospiti le maschere di “Martis de agoa” (Maracalagonis), “S’attitidu ’osincu” (Bosa), “S’ainu orriadore” (Scano Montiferro), “Su Boinarxiu e Su pastori” (Teulada): si inizierà in Piazza Dessì alle 15 con la vestizione delle maschere. Quindi la caccia al cervo fra le vie Is Mitzas, Soleminis, Funtanatziu, Funtanalada, Mameli e Giardini, con gran finale nella Piazza Sant’Isidoro.

Quello di Sinnai è uno dei carnevali più antichi della Sardegna come attestano i documenti custoditi nell’Archivio storico del Comune, che ne certificano l’esistenza già dal 1892. «Le origini di questo rito in realtà si perdono nella notte dei tempi, – si legge in una nota dell’associazione Is cerbus, presieduta da diversi anni da Maurizio Manca - un mondo antico fatto di foreste, uomini e animali legati da un equilibrio sottile. Non si tratta di una semplice rievocazione venatoria: è piuttosto un racconto simbolico, quasi mitico, che mette in scena il rapporto primordiale tra l’uomo e la natura».

«I cacciatori (is cassadoris) sono riconoscibili per l’abbigliamento tradizionale: velluto scuro, gilet, cartucciere, fucile scenico. Fondamentali sono poi is canaxius, i battitori, incaricati di perlustrare simbolicamente le strade del paese per scovare gli animali e spingerli verso i cacciatori. Accanto a loro operano i cani, essenziali della battuta di caccia che si concluderà all'imrunire nella grande mattanza che tutti potranno seguire dagli spalti della Piazza Sant'Isidoro».

Quest'anno la gestione del carnevale che si concluderà il 15 marzo con la pentolaccia e is pariglias nella pista di Bellavista, è stata affidata dal Comune alla Pro Loco. La prima giornata è stata vissuta domenica scorsa con la sfilata di maschere e carri allegorici.

