A Senorbì la rivoluzione luminosa arriva in pieno centro. Proseguono nel paese più popolato della Trexenta gli interventi finalizzati al rifacimento dell’intero impianto di illuminazione nel centro abitato. Le nuove luci a risparmio energetico sono state appena installate in via Funtanedda (la stradina adiacente alla casa parrocchiale), in piazza Sant’Antonio e in piazza Santa Barbara, nel sagrato della chiesa parrocchiale dedicata alla patrona del paese, protettrice dei Vigili del Fuoco, dei minatori, degli artificieri, dei marinai e degli artiglieri.

«Stiamo portando avanti un programma ambizioso che, oltre ad aumentare la percezione di sicurezza dei residenti con luci ad ampio raggio, consentirà di alleggerire notevolmente il bilancio comunale per via della riduzione dei consumi», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu.

C’è soddisfazione in Giunta per quella che è un altro punto del programma elettorale che si sta realizzando nel corso della legislatura. Gli interventi in programma vanno avanti senza interruzione, per completare celermente il progetto di rifacimento dei punti luce nella cittadina. Nelle scorse settimane le luci di nuova generazione sono state installate nelle vie Friuli, Madrid, Praga, Generale Dalla Chiesa, Don Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, in piazza Padre Pio e in piazza Italia, davanti alla scuola elementare.

