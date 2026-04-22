La ristrutturazione del municipio e la sistemazione dei marciapiedi di alcune delle principali vie del paese sono tra gli interventi centrali programmati dall’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Pireddu nel piano delle opere pubbliche. Per quanto riguarda la sede comunale di via Giuseppe Antonip Lonis (nel centro del paese), il progetto prevede un intervento articolato su più annualità: sono stati stanziati 300mila euro per il 2026 e ulteriori 50mila euro per l'anno successivo. L’obiettivo è riqualificare gli spazi del municipio, migliorandone funzionalità ed efficienza.

Sempre nel 2026 è in programma un intervento sulla viabilità urbana con la sistemazione dei marciapiedi in via Carlo Sanna e viale Piemonte. Per queste opere sono previsti 380mila euro, destinati a rendere più sicuri e accessibili i percorsi pedonali in due zone particolarmente frequentate. Gli interventi rientrano nel piano delle opere pubbliche relativo al triennio 2026-2028, che traccia le linee d’azione dell’amministrazione da qui alla fine della legislatura. Un programma che punta sulla manutenzione e sul miglioramento degli spazi pubblici, con particolare attenzione agli edifici istituzionali e alla mobilità urbana.

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