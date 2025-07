Oggi, sabato 19 luglio, si chiude la ricca edizione 2025 del Cre-Grest di Senorbì. Come da tradizione la conclusione della manifestazione che unisce divertimento e spiritualità è aperta alla partecipazione dell’intera comunità. Sono 140 i protagonisti del Cre-Grest: come sempre numeri importanti quelli della rassegna dell’estate organizzata dai ragazzi dell’oratorio Santa Barbara. Volge al termine quindi l’intensa settimana fatta di divertimento e socializzazione, tra attività, giochi e occasioni di crescita e spiritualità.

Questi gli appuntamenti di giornata: alle 18.30 il raduno dei bambini in piazza di Chiesa, alle 19 la messa in Parrocchia e a seguire la cena conviviale di fine Cre. Dopo cena verrà proiettato il video conclusivo con i migliori momenti della settimana; a chiudere la serata musica, balli e animazione.

La Parrocchia di Senorbì è la vera protagonista di una manifestazione ormai entrata a far parte della tradizione per quanto riguarda il calendario degli appuntamenti della stagione estiva nel centro della Trexenta. Una macchina organizzativa impeccabile con le tante persone che garantiscono questa esperienza: oltre 50 animatori e 10 coordinatori, coadiuvati dai diversi collaboratori anche occasionali (amici degli organizzatori, genitori dei piccoli) che si sono dati da fare per le esigenze più pratiche e per allestire in piazza lo scenario più adatto allo svolgimento delle principali attività.

