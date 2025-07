Proseguono a Senorbì i lavori per la realizzazione dei campi da padel che andranno ad arricchire l’offerta sportiva degli impianti comunali “Renato Sirigu” in via Brodolini. L’amministrazione cittadina continua perciò a investire sulle strutture sportive con l’obiettivo di promuovere l'aggregazione sociale e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani. «Stiamo portando avanti da tempo un ambizioso progetto che, attraverso la valorizzazione di aree e impianti pubblici, punta a favorire la socializzazione e la crescita personale dei nostri ragazzi», spiega il sindaco Alessandro Pireddu.

Oltre ai campi da padel (ne verranno costruiti due: uno scoperto per le attività all’aperto e uno al coperto), verranno realizzati campi di beach tennis e beach volley. In programma anche la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto esistenti, un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità nei pressi dell’area sportiva anche a favore dei residenti del quartiere. «Lo sport è importante per la società, per bambini, ragazzi e adulti - sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Carlo Mascia -, riteniamo perciò utile e importante utilzizare questo potenziale per favorire l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità».

