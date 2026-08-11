Lo storico Consorzio Agrario lascia definitivamente spazio a una nuova realtà commerciale. A Senorbì sono in pieno svolgimento i lavori per la realizzazione di un supermercato Superpan nell'area di via Giuseppe Atzeni, dove per decenni ha operato uno dei punti di riferimento dell'agricoltura della Trexenta. Dopo la demolizione degli edifici che ospitavano il Consorzio, il cantiere è ormai ben visibile e il cartello di cantiere annuncia la costruzione della nuova struttura di vendita. Un intervento che segna la trasformazione di un luogo simbolo della memoria economica del paese, passando da uno spazio legato al mondo agricolo a uno destinato alla grande distribuzione organizzata. Il supermercato sorgerà su un'area di notevoli dimensioni e sarà dotato di un ampio parcheggio. L'obiettivo è servire non solo Senorbì, ma anche i centri vicini, consolidando il ruolo del paese come polo commerciale della Trexenta. L'investimento del marchio sardo della grande distribuzione si inserisce in una fase di cambiamento del tessuto economico locale.

L'iniziativa è accolta con interesse da chi vede nell'apertura nuove opportunità occupazionali e un ampliamento dell'offerta commerciale. Non manca però un sentimento di nostalgia tra molti agricoltori, che ricordano il ruolo centrale del Consorzio Agrario in un periodo in cui l'agricoltura rappresentava il motore dell'economia del territorio.

«Erano altri tempi – raccontano alcuni –. La Trexenta era il granaio della Sardegna e il Consorzio era un punto di riferimento per tutti. Oggi l'agricoltura è cambiata e con essa è cambiato anche il territorio». Anche per il sindaco Alessandro Pireddu il nuovo insediamento rappresenta un segnale importante: «L'arrivo di questo investimento, insieme a un altro intervento previsto nell'area della Cantina Trexenta, conferma la capacità attrattiva di Senorbì. La posizione centrale del paese continua a renderlo un punto di riferimento anche per iniziative commerciali di rilievo». L'amministrazione comunale, insieme all'ufficio tecnico, sta valutando eventuali interventi sulla viabilità per gestire al meglio i futuri flussi di traffico e limitare i disagi. Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l'apertura del supermercato, ma il cantiere procede e il nuovo volto dell'ex Consorzio Agrario è destinato a diventare una delle trasformazioni più significative degli ultimi anni per Senorbì.

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