L'Atletico Cagaliari allenato da Carlo Saba prepara la nuova stagione di Promozione puntando ancora una volta soprattutto sui giovani. «L'obiettivo è la salvezza. Sarà un campionato più difficile della scorsa stagione- dice Saba- con squadre dal passato illustre come Sant'Elena, la Ferrini Cagliari, l'Arborea e outsider come Uta e Arbus- Guspini».

«Per il resto tanto equilibrio, con rose competitive – prosegue -. Puntiamo sempre alla valorizzazione dei giovani, con una media di 22/23 anni. La società deve essere un trampolino per i ragazzi: quando qualcuno fa il salto, per noi è motivo di orgoglio».

Sono anche arrivati fra gli altri, l'attaccante Marco Sanna dal Pirri, l'esterno Riccardo Simoni dal Cus Cagliari e i giovani promettenti Leonardo Laudi (ex Azzurra) e Gabriele Palazzo (dalle giovanili della Ferrini), entrambi 2009. Il gruppo è rimasto in blocco, tranne Aime e Caddeo. Restano Cuccu, Alessandro Vacca, Pinna, Poddighe, Morello e Polidetti.

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