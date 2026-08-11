Disappunto del comitato Sanità Bene Comune - Sarcidano Barbagia di Seulo all'indomani della perdita dell'ennesimo medico di base nel territorio. Questa volta è toccato a Nurallao.

La dottoressa Enrica Murgia, il cui incarico è terminato il 7 agosto, aveva comunicato formalmente le proprie dimissioni il 16 giugno ma ad oggi sembra che non vi sia nessun professionista disponibile a sostituirla.

«La crisi della Medicina di Base è ormai nota ed estesa» ha detto il portavoce del comitato Luigi Pisci «ma la carenza di medici non può diventare una giustificazione permanente, né può trasformarsi in una condizione di normalità, riteniamo inadeguate le modalità e, soprattutto, le tempistiche con cui Azienda e Distretto hanno affrontato la situazione di Nurallao».

Sono infatti trascorsi 50 giorni dalla comunicazione della dottoressa al giorno effettivo delle sue dimissioni. Sono 800 gli utenti che in questi giorni si stanno rivolgendo alla Guardia Medica dell'ospedale di Isili nel rispetto però delle priorità.

«La perdita di un medico di base» ha detto la sindaca di Nurallao Rita Aida Porru «è una sconfitta per tutti, abbiamo tempo fino a venerdì altrimenti verrà attivato l'Ascot, ma sia io che gli altri stiamo lavorando per risolvere la situazione ma la risposta è sempre uguale, non vogliono venire nelle nostre zone».

Ancora qualche giorno dunque per scongiurare il peggio ma restano le domande del comitato che chiede programmazione, tempestività e confronto con i territori.

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