A Isili è pronto il nuovo appalto i per la gestione dei servizi legati alla scuola. Dall'asilo nido, alla mensa scolastica e al trasporto Scolastico. Sì tratta dunque di tre affidamenti e autonomi per i quali sono state stanziate somme differenti.

Centotrentacinque mila euro per annualità sono stati previsti per l'asilo d'infanzia comprensivo del personale educativo e ausiliario, attività educative e adempimenti Connessi. Poco meno (130 mila per annualità) andrà al servizio mensa per il quale quest'anno è stato inserito il trasporto dei pasti verso i plessi dove non è presente la cucina, visto che verrà utilizzata la nuova mensa.

Al trasporto scolastico sono stati destinati 40 mila euro per ogni anno. La durata dell'appalto è di 24 mesi con opzione di proroga o di ripetizione in base però a delle valutazioni successive che verranno fatte dal comune Stesso. Gli operatori potranno manifestare il proprio interesse per uno o per tutti i servizi, le domande dovranno essere presentate entro le 23,59 del 25 agosto, tramite PEC al comune protocollo.isili@pec.it , oppure tramite la piattaforma Sardegnacat.

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