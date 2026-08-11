Serata d’estate dedicata ai libri con la presentazione del nuovo romanzo di Antonio Boggio che torna in libreria insieme al suo commissario Alvise Terranova alle prese con un nuovo caso di omicidio nell’Isola di San Pietro.

Un lavoro in cui emerge con forza il tema dell’immigrazione e dell’intolleranza verso i migranti che portano ad accusare ingiustamente dell’omicidio di una diciannovenne un profugo fuggito da un centro di accoglienza.

Il commissario Terranova, allergico a soluzioni facili, va però in un’altra direzione che lo porta alla soluzione del caso. Una storia avvincente a cui fanno da cornice le bellezze naturali e paesaggistiche di Carloforte e dell’Isola di San Pietro. L’appuntamento è per le 19.30 al museo Dart-Casa Falconieri. L’ingresso è gratuito.

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