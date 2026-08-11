Il Consiglio comunale di Maracalagonis ha approvato il programma triennale dei Lavori pubblici per il 2026: previsto il completamento dei “Lavori realizzazione Centro Polifunzionale e sanitario” per un importo di un milione e 100mila euro, i lavori di riqualificazione urbana del canale coperto “Rio Cortis”, secondo stralcio, per una spesa di 750mila euro e i lavori di riqualificazione funzionale del “Parco Craboni” pr una spesa di 223 mila euro.

La realizzazione delle tre opere erano state originariamente programmate per il 2027.

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