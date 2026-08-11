Dopo gli ultimi appuntamenti a Torre delle Stelle le manifestazioni dell'estate, "Mara e mare 2026" prevedono per dal 28 al 30 agosto con la Festa di San Basilio, tre serate dedicate alla musica, alla tradizione e alla partecipazione popolare. La manifestazione prenderà il via venerdì 28 agosto, alle ore 21:30, con il concerto degli Skaoss feat Loska Familia, pronti a portare sul palco energia, contaminazioni musicali e ritmi coinvolgenti.

Sabato 29 agosto, sempre alle ore 21:30, sarà la volta di Maria Luisa Congiu, una delle voci più conosciute della musica sarda. L’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio tra lingua, memoria, tradizione e identità, in una serata pensata per coinvolgere diverse generazioni.

La Festa di San Basilio si concluderà domenica 30 agosto, alle ore 21:30, con il DJ Set Party di Maurizio Pinna.

Il programma della serata prevede anche balli aperti a tutti con Gigi Cabras e le ballerine Sara e Camilla, oltre alla premiazione della “barracca più bella”. A chiudere le tre giornate saranno i fuochi d’artificio, che illumineranno la località di San Basilio accompagnando il momento conclusivo della festa.

A settembre a Maracalagonis si svolgerà la sagra de "Su pani e sa tommata: il 5 settembre si terrà lo spettacolo de I Big Mama, offerto dalla Pro Loco. Una serata di musica e intrattenimento inserita all’interno di una festa dedicata ai prodotti, ai sapori e alle consuetudini della comunità. Domenica 6 settembre sarà invece la volta della Serata Sarda, un momento pensato per celebrare la musica, i balli, la cultura e l’identità locale, coinvolgendo cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione.

Il calendario estivo si avvierà verso la conclusione venerdì 25 settembre con la Festa di Fine Estate, in programma a Maracalagonis a partire dalle ore 21:30.

La serata sarà animata da Gigi Cabras e dal suo staff e proporrà fluo party, schiuma party, musica e DJ set. Un appuntamento rivolto in particolare ai giovani e alle famiglie, pensato per salutare insieme la stagione estiva attraverso una grande festa collettiva.

Il cartellone comprende inoltre “Spassiu in Bixinau”, iniziativa per la quale l’Amministrazione comunale comunicherà prossimamente la data, il programma e tutti i dettagli organizzativi.

"Mara e Mare 2026" nasce come progetto di valorizzazione culturale e turistica, ma anche come strumento di partecipazione, aggregazione e promozione dell’identità locale.

Attraverso concerti, feste popolari, appuntamenti dedicati alle tradizioni, spettacoli e iniziative di intrattenimento, il programma costruisce un percorso capace di mettere in dialogo il patrimonio storico e culturale del territorio con linguaggi e proposte contemporanee.

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