La passione per i libri e le storie che custodiscono tornano protagoniste a Senorbì. Venerdì 30 ottobre, alle 17.30, il Museo archeologico Domu Nosta (Madn) di via Scaledda 1 ospiterà Cristina Caboni, scrittrice molto amata dai lettori, che presenterà il suo romanzo “La custode di libri antichi”, pubblicato da Garzanti. Per l’autrice si tratta di un ritorno nel centro della Trexenta: le sue precedenti visite sono state accolte con interesse dal pubblico di Senorbì, che ha seguito con partecipazione gli incontri dedicati alla sua produzione letteraria. L’autrice dialogherà con Elisabetta Frau, direttrice del Madn.

L’iniziativa è organizzata dal Museo archeologico in collaborazione con il Comune di Senorbì e la cooperativa Sa Domu Nosta. L’incontro offrirà ai partecipanti l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e di dialogare con la scrittrice, approfondendo i temi al centro della sua opera e il rapporto speciale che lega i lettori ai libri.

Cristina Caboni si è affermata nel panorama letterario italiano con romanzi che spesso valorizzano il legame con la natura, le tradizioni e i saperi tramandati. Con i suoi libri ha conquistato un pubblico ampio, anche grazie alla capacità di raccontare storie in cui le vicende personali si intrecciano con la riscoperta di luoghi, memorie e antiche conoscenze. L’appuntamento di Senorbì si inserisce nel percorso di promozione della lettura e di valorizzazione delle occasioni culturali offerte alla comunità.

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