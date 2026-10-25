Nell'attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione del teatro il Nuovo e dopo la chiusura definitiva del Centrale con l'addio degli Alidos, Quartu può contare su un nuovo teatro. Anzi, un “micro-teatro: 40 posti appena in via Corridoni e otto attori che portano in scena rassegne e spettacoli. Ad aprirlo sono state le associazioni Origamundi e Ilos che lì hanno fratto il loro quartier generale. "Noi siamo due compagnie che non hanno mai avuto una sede - raccontano Ivano Cugia di Origamundi e Francesco Civile di Ilos – eravamo soprattutto compagnie di giro ad esempio nelle scuole". A un certo punto, "si è presentata l’occasione di questo spazio, un po’ piccolo ma l’abbiamo colta al volo perché avevamo bisogno di una casa".

Il locale era un piccolo pub che a suo tempo aveva chiuso nel periodo del covid proprio per l’impossibilità di andare avanti con spazi così ridotti. Il Microteatro è stato inaugurato a maggio e ha anche partecipato allo recente edizione di Monumenti aperti facendosi conoscere a tante altre persone. A novembre c’è in programma l’Otello ed è previsto anche (il 7 novembre) “Amore e Rivolte”, lo spettacolo scritto e interpretato da Claudia Ottavia.

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