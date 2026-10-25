Dopo il successo delle scorse edizioni torna la rassegna dedicata alla polifonia organizzata dal gruppo Folk Città di Dolianova.

L’appuntamento è per il 31 ottobre, alle 19.30, nella Cattedrale di San Pantaleo. A fare gli onori di casa il coro misto del gruppo folk “Città di Dolianova” diretto dalla maestra Elisabetta Agus,  che si esibirà insieme al coro femminile “Bonucaminu” di Ardauli e al coro maschile di Aritzo “Bachis Sulis” entrambi diretti dal maestro Michele Turnu.

Un viaggio attraverso le diverse sfaccettature della polifonia sarda con voci maschili e femminili a confronto. I cori eseguiranno alcuni tra i brani più conosciuti del repertorio musicale isolano. L'ingresso è gratuito.

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