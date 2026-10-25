L’autunno porta a Guasila il profumo delle castagne e un’occasione per ritrovarsi nel segno delle tradizioni e della condivisione.

Venerdì 1 novembre torna la tradizionale castagnata, organizzata dalla parrocchia Beata Vergine Assunta, con un programma che intreccia la preghiera comunitaria e momenti di festa aperti a grandi e piccini. La giornata prenderà il via alle 15.30, con il raduno davanti al cimitero, dove la comunità si riunirà per un momento di preghiera dedicato ai defunti, in sintonia con il significato religioso della ricorrenza. Un’occasione di raccoglimento e memoria, che precederà il corteo attraverso le vie del paese. Il percorso si snoderà lungo via Teologo Melas, via Cagliari e via Roma, attraversando alcune delle principali strade del centro abitato, fino a raggiungere il Santuario.

La seconda parte dell'appuntamento si svolgerà all’Oratorio parrocchiale, dove la castagnata entrerà nel vivo con la distribuzione delle castagne e le iniziative di animazione pensate per le famiglie e i più giovani.

Sarà l'occasione per trascorrere insieme il pomeriggio, tra sapori tipici della stagione autunnale e momenti di socialità. L'iniziativa della parrocchia Beata Vergine Assunta si inserisce nel solco delle tradizioni popolari che accompagnano questo periodo dell'anno, offrendo alla comunità guasilese un'opportunità per ritrovarsi e condividere un momento che unisce il ricordo dei propri cari alla gioia dello stare insieme. Un appuntamento che rinnova una consuetudine autunnale e conferma il valore dei momenti di incontro nella vita del paese.

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