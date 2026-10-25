Burcei, imprese locali per i piccoli lavoriIl Comune intende dar vita a un elenco di ditte
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II Comune di Burcei intende costituire un elenco aperto di imprese da cui attingere, nel rispetto del principio di rotazione, per i lavori sotto soglia (manutenzioni, piccoli lavori, pronto intervento). L'obiettivo è coinvolgere le ditte edili, artigiane, elettricisti, idraulici, termoidraulici, condizionamento, fabbri, infissi con sede o attività stabile a Burcei. Si dovrfebbe così arrivare a creare una lista ufficiale del Comune, aperta e trasparente, incentivando la partecipazione delle imprese locali.
Con la collaborazione delle associazioni di Categoria (CNA, Confartigianato, ANCE) e con i professionisti di Burcei, si punta anche a promuovere corsi pratici obbligatori per la sicurezza e a favorire le iscrizione e utilizzo del MEPA e SardegnaCAT (indispensabili per lavorare con la Pubblica amministrazione). Per le adesioni in questa fase preliminare basta inviare una email informale indicando, il nome della ditta, con le relativive attività e il recapito telefonico/WhatsApp.