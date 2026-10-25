Un attestato per ogni neolaureato e una borsa di studio per il diplomato più meritevole. Il Comune di Guasila e il Festival dell’Altrove puntano sui giovani e sulla formazione con due iniziative promosse in occasione del Premio letterario Giulio Angioni. Gli attestati sono rivolti ai laureati di tutte le facoltà e di tutti i corsi di laurea e verranno consegnati stasera, domenica 25 ottobre, alle 18.30 nel Teatro Fratelli Medas. «È un momento che riteniamo molto importante per riconoscere il lavoro, la fatica e i sacrifici sostenuti dai giovani della nostra comunità», sottolinea la sindaca Paola Casula. Accanto a questo riconoscimento nasce la Borsa di studio del valore di mille euro, istituita dal Comune con il patrocinio dell'azienda Synchron. Il contributo è destinato al più meritevole tra i diplomati di Guasila. Nella selezione non ha pesato solo il voto dell’Esame di Stato: è stato valutato l’intero percorso quinquennale, premiando continuità di rendimento, crescita personale e impegno.

A vincere la prima edizione è Marta, diplomata in Servizi per la sanità e l’assistenza. Durante la cerimonia le sarà consegnata una lettera a nome dell'azienda Synchron: «Volevamo premiare qualcosa che va oltre i voti: l’impegno costante, la serietà, la capacità di affrontare le difficoltà senza perdere di vista la curiosità». La borsa, si legge ancora nella lettera, vuole essere «non solo un premio per ciò che hai fatto, ma soprattutto un investimento su ciò che farai». Un ringraziamento è stato rivolto anche alla famiglia e ai docenti che hanno accompagnato la giovane nel suo percorso. Le due iniziative rientrano nel programma del Festival dell’Altrove, la rassegna che Guasila dedica ogni anno all’eredità dello scrittore e antropologo Giulio Angioni e che quest’anno celebra il decennale con ospiti di rilievo nazionale. Il Comune affianca alla promozione culturale un sostegno concreto ai percorsi formativi delle nuove generazioni.

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