Lavori sulla statale 554 a Quartu, il Comune agli automobilisti: «Scegliete percorsi alternativi»Cominceranno domani e si protrarranno per circa 10 giorni
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Via ai lavori su viale Europa. Da domani parte l'intervento straordinario di manutenzione sulla ex Statale 554, una delle arterie più importanti e trafficate di Quartu, che ogni giorno accoglie migliaia di veicoli tra pendolari, residenti e chi si sposta da e per il litorale. Lì dove da tempo si concentrano buche e dislivelli denunciati quotidianamente dagli automobilisti.
Un intervento non rinviabile, reso necessario dalle condizioni del manto stradale e dall'esigenza di garantire sicurezza, in attesa della riqualificazione radicale dell’arteria - con rotatorie al posto dei semafori - che si sta cercando sbloccare da anni.
Il cantiere per la riqualificazione urgente durerà circa dieci giorni. Si parte domani con verifiche, posa della segnaletica e preparazione delle aree. Da metà settimana il via agli interventi veri e propri sull'asfalto per restituire alla strada le condizioni di sicurezza.
Per limitare i disagi si procederà per stralci: prima un tratto, poi l'altro, con transito garantito su una sola corsia. L'amministrazione avvisa che nelle ore di punta ci saranno possibili rallentamenti e code, e invita gli automobilisti a «pazienza, prudenza, rispetto della segnaletica e, se possibile, a valutare percorsi alternativi o orari meno congestionati».
L'intervento costerà circa 300mila euro, un esborso extra che farà slittare altri lavori previsti nel quinto lotto dell'accordo quadro. Una scelta obbligata - spiega il Comune - dettata dalla priorità di mettere in sicurezza un'infrastruttura strategica, secondo il criterio che guida tutta la programmazione asfalti: prima le strade più pericolose e più trafficate.
Il programma di rifacimento delle strade cittadine, che ha già comportato una spesa dall’avvio dell’amministrazione Milia di circa 12 milioni e proseguirà con altri 4 milioni di investimento, non si ferma. A stretto giro, quasi in contemporanea con i lavori su viale Europa - annunciano dal Comune - prenderanno infatti il via anche i primi interventi sul litorale, a partire dalla zona di Stella di Mare 1, per proseguire quel lavoro di riordino e di messa in sicurezza del reticolato stradale quartese portato avanti dall’inizio della scorsa consiliatura tra centro e litorale.