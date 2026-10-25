Sessanta tra attori e figuranti che si sono mossi nelle stanze della villa e nel giardino antistante, 1500 visitatori distribuiti in due giornate: “Villa Siotto 1913”, l’evento organizzato nell’antica dimora di Sarroch che si affaccia nel cuore del paese, è stato un successo. L’appuntamento, magistralmente organizzato da Grande Jatte Cagliari in collaborazione con l’associazione Memorias e il Comune, ha permesso ai visitatori di respirare l’atmosfera della villa della famiglia Siotto nel periodo di maggiore splendore della sua storia. Nei vari ambienti sono andati in scena attimi di vita quotidiana, restituiti alla memoria collettiva dall’interpretazione di attori e attrici che hanno vestito i panni dei componenti e della seervitù della famiglia Siotto. Le stanze, allestite con mobili e suppellettili rigorosamente risalenti alla fine dell’800 e gli inizia del 900’, uniti agli splendidi abiti dell’epoca, sono apparse così come apparivano oltre un secolo fa. Ampie gonne, ombrellini e cappellini in stile Belle Èpoque, quel periodo caratterizzato dall’ottimismo, il progresso culturale e le innovazioni tecnologiche che di lì a poco la Grande Guerra avrebbe spazzato via: “Villa Siotto 1913”, per gli appassionati degli appuntamenti organizzati da Grande Jatte Cagliari è stata l’occasione per vivere le atmosfere di quel periodo. Claudia Cabitza, direttrice artistica della Grande Jatte, è soddisfatta della due giorni, in cui le visite hanno registrato il sold out: “Abbiamo lavorato duramente per organizzare questo appuntamento, arredare le stanze è stato impegnativo, ma il risultato è stato eccezionale. I visitatori sono rimasti soddisfatti, chi conosceva la villa ha avuto la possibilità di vederla con occhi diversi, chi non l’aveva mai vista ora sa che a Sarroch esiste questo posto meraviglioso”.

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