È un bilancio più che positivo quello della Sagra de sa panada ad Assemini, che oggi, domenica 25 ottobre, sta registrando una grandissima partecipazione di pubblico nel centro storico.

Tra profumi inebrianti, stand gastronomici e antiche dimore aperte ai visitatori, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare l'eccellenza enogastronomica locale.

La giornata, ricca di energia e folklore, è animata da sfilate di gruppi tradizionali, balli sardi, laboratori di preparazione della panada e spazi espositivi dedicati ad artisti e artigiani del territorio.

Spazio anche alla cultura e alla valorizzazione locale con la tavola rotonda e la presentazione di volumi dedicati ai sapori e alla longevità culinaria asseminese. I festeggiamenti si concluderanno in serata in piazza San Pietro con spettacoli etnici e musica popolare.

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