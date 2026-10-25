Dopo la tranche di festeggiamenti estivi con la cena comunitaria e la festa dei popoli di Kumbidus, la comunità di Santo Stefano a Quartu si prepara a vivere la festa parrocchiale 2026, con tre appuntamenti dedicati alla preghiera, alla testimonianza di fede nelle vie del quartiere e alla fraternità.

Ad accompagnarli sarà il tema “In cammino verso i 60 anni di fondazione della parrocchia”. Un invito, ha detto il parroco don Giulio Madeddu, «a riconoscere il dono della nostra storia e ad affidare al Signore il cammino che ci attende».

Il primo appuntamento sarà mercoledì alle 19.30, con la veglia eucaristica. Ci si ritroverà in preghiera per affidare al Signore il cammino verso il 60° anniversario della parrocchia.

Dalle 19 e durante l’adorazione saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni, offrendo a ciascuno la possibilità di prepararsi alla festa anche attraverso il sacramento della riconciliazione. Sabato 31 ottobre, alle 18, celebreremo ci sarà la messa presieduta da monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias.

Seguirà alle 19 la processione con il simulacro e la reliquia di Santo Stefano. Il corteo partirà dal cortile parrocchiale e percorrerà le vie Boito, Palestrina, Parini, Scarlatti, Tasso, Petrarca, Pergolesi, Verdi, Donizetti, Casella, Fogazzaro, Paganini, Stradella, Rossini, Monteverdi e via Parini, per concludersi nel parco parrocchiale, dove si terrà la benedizione con la reliquia di Santo Stefano. La festa proseguirà domenica 1 novembre, alle 12.30, con il pranzo comunitario, un’occasione per stare insieme, coltivare le relazioni e condividere la gioia di essere comunità.

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