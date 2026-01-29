Sono stati completati i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di Senorbì. La Giunta cittadina, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori di costruzione dell'edificio. In corso d’opera infatti è stato necessario modificare il quadro economico e attingere a nuove risorse a causa degli aumenti spropositati dei costi in edilizia.

Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento di 310.000 euro partecipando al bando per il “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’aumento dei costi in edilizia ha riguardato in particolare i progetti per la realizzazione di edifici pubblici per i quali è necessario utilizzare opportuna impiantistica finalizzata al contenimento dei consumi.

I soldi del fondo Next Generation EU del Pnrr perciò sono stati spesi per il primo lotto di lavori (progetto stralcio) che comprendeva la realizzazione della scatola dell'edificio, di parte dell'impiantistica e l'integrazione di tutte le restanti predisposizioni degli impianti. Si è poi proceduto con un secondo lotto di lavori per il completamento dell’opera finanziati in parte con nuovi contributi (per un valore di 156.924 euro) e in parte (200.000 euro) attraverso un mutuo a tasso agevolato.

