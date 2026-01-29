Domori, nell’ex montegranatico il concerto “Disney Music” per le scuole
Domani, 30 gennaio, ripartono gli eventi musicali inseriti nella programmazione artistica del Comune di Donori e della Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas. Il tutto nell’ambito del progetto "Donori in musica".
A partire dalle ore 09.30 (con replica alle ore 10.45), presso l’ex montegranatico, si terrà il concerto “Disney Music: percorso musicale fra le celebri melodie dei musical della Disney” tenuto dai cantanti Alessio Medda, Eleonora Curreli, Camilla Scameroni e dalle danzatrici dell’A.S.D. Cibiesse Elmas Francesca Orrù, Donatella Gaia Cocco, Sara Vacca e Sirya Piseddu.
Il concerto prevede l’interpretazione di brani appartenenti ai più noti musical della Disney (come Aladdin, Frozen, Oceania, etc.) con l’accompagnamento a cura dell’Ensemble Porrino e le coreografie a cura di Romina Pusceddu.
L’evento sarà rivolto agli alunni delle scuole di Donori e si inserisce fra le attività artistico – musicali che il Comune porta avanti da anni anche in collaborazione con la Pro Loco e con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con la direzione artistica di Ignazio Perra).