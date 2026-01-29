Intervento dei Vigili del fuoco all'alba di giovedì per il crollo di un solaio in un'abitazione privata a Sestu.

A precipitare sono state tegole, parti in cemento e intonaco, mentre all’interno dell’abitazione era presente una donna di 91 anni, che al momento del cedimento si trovava fortunatamente in camera da letto.

Per l’anziana – che è stata evacuata dagli uomini del 115 – solo spavento e apprensione, ma nessuna conseguenza.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza, dell’edificio e della strada, che è stata temporaneamente interdetta al transito di persone e veicoli, sino al termine delle prime fasi dell'intervento.

