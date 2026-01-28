Il paese del Parteolla si prepara a rendere onore a Santu Braixeddu, nella tradizionale festa invernale con tre giorni di festeggiamenti . Un rito collettivo in onore del compatrono del paese (insieme a San Pantaleo) organizzato dall’associazione Societas Sancti Blasi che, nonostante la forma più intima e raccolta rispetto alla festa di agosto, è ugualmente sentito dai fedeli. Si parte domenica prossima alle 18 nella chiesa di San Biagio con il rito de “Sa Scera” (l’ingresso dei nuovi obrieri) e la vestizione del simulacro del santo. Lunedì 2 febbraio, dopo la messa solenne delle 17.30 della Candelora, partirà la processione verso la chiesetta di Santa Lucia per la benedizione e l’accensione del falò votivo, il momento più suggestivo della festa invernale. Seguirà uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Piano.

Martedì 3 febbraio la chiusura dei festeggiamenti. Alle 8.00 del mattino ci sarà la benedizione dei is pirichitus, i tradizionali dolci della festa, e l’imposizione delle candele. Nel pomeriggio, alle 17.30, la messa con le priore e le priorisseddas e, alle 18.30, la processione solenne lungo le vie dell’antico centro storico di Sicci.

