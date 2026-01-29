Ultimo appuntamento con le Giornate della cultura ambientale organizzate dall’assessorato all’Ambiente del Comune.

Il ciclo degli appuntamenti in lingua italiane e sarda dedicato alla divulgazione scientifica prevede oggi alle 17,30 nella sala Roberto Coroneo della Biblioteca comunale la presentazione del libro “S’universu a bolu: contixeddus po piticus e mannus po scoberri su mundu de sa fisica de oi”, di Matteo Tuveri, che precederà il dibattito con il pubblico.

La rassegna bilingue, che va avanti da due mesi, grazie ai suoi laboratori e alle presentazioni letterarie ha permesso al pubblico di affrontare temi importanti legati al rispetto dell’ambiente, fondamentale è stata la presenza di ospiti autorevoli che hanno saputo dare un valore scientifico a ogni appuntamento.

