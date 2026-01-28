È stata anticipato alle 17 e si farà nel salone parrocchiale il convegno previsto per domani giovedì, a Burcei, per parlare della strada programmata dal paese alla vecchia Orientale attraverso anche i territori comunali di Sinnai e Burcei. Un tracciato di appena 17 chilometri, progettato (e da alcuni anni finanziato), per togliere il paese dal suo secolare isolamento. Saranno presenti il sindaco di Burcei Simone Monni, il presidente della Città metropolitana Massimo Zedda, il "Comitato per la strada" e la cittadinanza.

Invitati anche la presidente della Regione Alessandra Todde, l'assessora all'ambiente Rosanna Laconi, i sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu e di Maracalagonis Francesca Fadda. «Una occasione - dice il sindaco Monni - per chiedere alla Città metropolitana la possibile data di inizio dei lavori, attesi da tutta la popolazione. Una occasione per avere anche i chiarimenti sul progetto e il cronoprogramma dei lavori».

Ma sarà anche l'occasione per sollecitare la sistemazione dell'unica strada oggi di accesso a Burcei, quella che da Campuomu porta al paese, oggi ridotta in precarie condizioni di sicurezza.

