Socializzazione, benessere e partecipazione nei quartieri della Città Metropolitana di Cagliari. Appuntamento domani (giovedì), al Parco di Molentargius alle ore 10. Un’occasione preziosa per incontrarsi, camminare insieme e costruire relazioni, stimolare l’incontro tra persone di età, storie e provenienze diverse. Proseguono cosi le iniziative di "Genti de bixinau", il progetto promosso dall’"Associazione Bene comune Sardegna" in collaborazione con il Punto Famiglia ACLI Cagliari, pensato per creare nuove occasioni di incontro, dialogo e partecipazione nella Città Metropolitana di Cagliari.

Sarà una passeggiata di socializzazione, momento semplice e informale aperto alla cittadinanza, pensato per favorire la conoscenza reciproca, la condivisione del tempo e il rafforzamento dei legami di vicinato. L’attività rientra pienamente negli obiettivi del progetto “Genti de Bixinau”, finanziato dalla della Regione nell'ambito dei progetti di promozione della cittadinanza attiva e dell’interculturalità che mira a contrastare solitudine e isolamento sociale e a promuovere il benessere psicologico attraverso la relazione e la partecipazione attiva.

Per partecipare è necessario contattare la segreteria organizzativa al numero 3371104992 o tramite e-mail all’indirizzo benecomunesardegna@gmail.com

