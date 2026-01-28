Sono quattro le persone rimaste ferite in un incidente stradale sulla statale 128 fra Senorbì e il bivio per Barrali. Sono state accompagnate in ospedale in codice giallo per i necessari accertamenti clinici.

L'incidente sotto la forte pioggia con un tamponamento a catena fra diverse auto. Immediato l'allarme con l'arrivo delle ambulanze e i soccorsi.

Sul posto i carabinieri di Senorbì e di Mandas per i rilievi di legge necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

Pesanti i disagi, con le lunghe code che si sono immediatamente create nelle due direzioni di marcia della statale.

© Riproduzione riservata