Schianto fra Senorbì e il bivio per Barrali, quattro feriti sulla statale 128. Traffico in tiltLo scontro sotto una forte pioggia, lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono quattro le persone rimaste ferite in un incidente stradale sulla statale 128 fra Senorbì e il bivio per Barrali. Sono state accompagnate in ospedale in codice giallo per i necessari accertamenti clinici.
L'incidente sotto la forte pioggia con un tamponamento a catena fra diverse auto. Immediato l'allarme con l'arrivo delle ambulanze e i soccorsi.
Sul posto i carabinieri di Senorbì e di Mandas per i rilievi di legge necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
Pesanti i disagi, con le lunghe code che si sono immediatamente create nelle due direzioni di marcia della statale.