Paura nella giornata di ieri in via delle Orchidee, nella località Santu Lianu a Quartu Sant’Elena, dove un grosso masso di granito, di circa 3 tonnellate e mezzo, si è staccato dal colle sovrastante finendo nel viottolo di accesso di una casa privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e l’abitazione in cui vivono due coniugi ottantenni, fortunatamente rimasti illesi. Secondo una prima ricostruzione, il distacco del masso sarebbe riconducibile al maltempo che da giorni stanno interessando il Cagliaritano.

La squadra dei vigili del fuoco ha operato con il supporto di un’autogrù, indispensabile per le delicate operazioni di rimozione. Il masso, infatti, rischiava di precipitare verso il muro perimetrale della proprietà e sulla strada pubblica che collega diversi centri abitati limitrofi e il quartiere della località Niu Crobu.

Il blocco di granito è stato imbragato e spostato in un’area pianeggiante della zona. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

