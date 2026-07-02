Proseguono a Senorbì i lavori per il riordino della viabilità tra via Campioni e via Tevere, un intervento destinato a migliorare la circolazione e la sicurezza in una delle aree più frequentate del paese, dove si concentrano il Poliambulatorio Asl, l'Inps, la sede dell'Unione dei Comuni della Trexenta, il Centro di igiene mentale, l'Avis, un centro fisioterapico, le scuole medie e, presto, anche il nuovo Centro per l'impiego dell'Aspal.

A fare il punto sull'avanzamento dell'opera è stato il sindaco Alessandro Pireddu con una comunicazione affidata ai suoi canali social: «Si tratta di un intervento atteso da tempo, che interessa una delle zone più importanti di Senorbì per la presenza di servizi, attività e punti di riferimento per la comunità».

L’intervento è finanziato dalla Regione con due distinti stanziamenti, da 300 mila e 225 mila euro. Il progetto prevede la completa bitumazione delle strade interessate, la realizzazione di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati, una rotatoria all'incrocio tra via Campioni, via Funtanedda, via Tevere e via Sa Corona, oltre alla creazione di nuovi parcheggi e alla riorganizzazione della viabilità.

L'obiettivo è alleggerire il traffico e aumentare la sicurezza, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

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