Importante novità per il sistema del porta a porta nella raccolta dei rifiuti a Senorbì. Da lunedì 7 luglio, nel cantiere della ditta appaltatrice Cosir in via dell’Artigianato (nella zona industriale verso Suelli, di fianco al cantiere comunale), verranno consegnati i kit per la raccolta differenziata per le utenze domestiche ed economiche. La consegna avverrà il lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 13, il martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 20. Per ogni utenza domestica è prevista la consegna di quattro contenitori per le diverse tipologie di rifiuto: umido grande, umido sotto lavello, secco, vetro e alluminio.

Saranno poi consegnate le buste per il conferimento di umido, plastica e secco. Mastelli e buste avranno in dotazione un sistema di riconoscimento e un apposito sistema informatico a bordo dei mezzi o in dotazione agli operatori e collegato alla centrale operativa per registrare l’operazione di svuotamento. Sarà possibile associare a ciascuna utenza un certo numero di svuotamenti annui e risalire, tramite il volume del contenitore, a una quantità media di secco non riciclabile o di altra frazione conferita. Dati che potranno essere utilizzati per effettuare statistiche e controlli sulla raccolta differenziata.

