Quartu, molesta e perseguita la ex: applicato il braccialetto elettronicoLa decisione del giudice fa seguito alla denuncia-querela presentata dalla 38enne
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Stazione di Quartu hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo di 45 anni, residente nella stessa città, con l’accusa di molestie e condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna.
Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari, prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, di 38 anni, con l’aggiunta della misura di controllo mediante braccialetto elettronico. L’uomo dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati.
La decisione del giudice fa seguito alla denuncia-querela presentata dalla donna dai carabinieri di Quartu Sant’Elena. Questa mattina i militari hanno notificato il provvedimento e attivato il dispositivo elettronico per monitorare gli spostamenti dell’uomo.
(Unioneonline/Fr.Me.)